За прошедшие сутки бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил ВСУ уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккпунатов и более 10 единиц вражеской техники.

Об этом, как сообщает Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так сообщается, что на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Кроме того, захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы, враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия и ведет обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.

Напомним, известный эксперт объяснил, почему Украине не нужен "Железный купол".

Также сообщалось, что Си Цзиньпин ответил Путину отказом.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Офисе президента раскрыли неожиданные факты о потерях российской армии.