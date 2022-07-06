Как сообщают аналитики американского Института Изучения войны, речь идет о Бахмуте, Северске и Славянске.
Сейчас российские захватчики окапываются, чтобы обеспечить успешное продвижение от Лисичанска в сторону Северска.
Пытаясь взять под контроль Бахмут, армия рф атакует по двум направлениям. Россияне штурмуют поселок Новолуганское и обстреливают позиции ВСУ возле села Зайцево.
«Продолжающиеся обстрелы украинских позиций к юго-востоку от Бахмута указывают на то, что российские силы, вероятно, пытаются получить доступ к сельским дорогам между Новолуганским и Бахмутом, которые ведут к шоссе T0513, которое идет на север прямо в Бахмут. Открытие этого маршрута вместе с трассой Е40 позволило бы наступать на Бахмут по двум сходящимся направлениям», - отмечают аналитики.
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Также русские войска продолжили наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
Также аналитики отмечают, что в результате успешного контрнаступления Вооруженные силы отбили село Сладкое, что в 30 километрах от Донецка. Украинские защитники также удачно отразили попытки рф атаковать села Краснополье и Долина в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены у трассы. В ISW отмечают: если бы оккупантам удалось получить над ними контроль, то в расположении врага оказалась бы дорога между Изюмом, Славянском и Бахмутом.
Добавим, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявил, что город стал прифронтовым - российские войска находятся в 7-10 км от него.
«Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей... Эвакуация идет в двух направлениях — Днепр-Ровно, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова», - сообщил Лях.
Лях призвал местных жителей быстрее эвакуироваться из города.
Также сообщалось, что в связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса, Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска.
Напомним, новые атаки россиян обернулись для них провалом.
Также сообщалось, что Си Цзиньпин ответил Путину отказом.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Офисе президента раскрыли неожиданные факты о потерях российской армии.