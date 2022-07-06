Об этом сообщила супруга политика Марина Кинах, пишет Politeka.net.
«Погиб зять…. Александр Ковалко. Страшная боль…», - написала Марина Кинах на своей странице в Facebook.
Также она опубликовала фото Александра.
«Мы были рядом 21 год… Саня… Санечка. Сын, муж, отец, брат, дядя, зять, друг, супер-профессионал своей отрасли... А главное - добрый, искренний, отзывчивый, надежный и справедливый ЧЕЛОВЕК...Я его любила и уважала... Нет слов... Ужас...Как теперь без тебя... ???», - прокомментировала Марина кадры, на которых она рядом с зятем.
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В комментариях украинцы оставляют слова соболезнования:
«Это ужас, нет слов, мои соболезнования», «Светлая память», «Держитесь! Мои соболезнования всей вашей семье»
Об обстоятельствах трагедии пока неизвестно.
Александр Михайлович Ковалко родился в 1970 году. Работал заместителем председателя правления НАК "Нефтегаз Украины", заместителем директора "Укрнафты". Недавно главой Секретариата научно-технического совета НАК «Нафтогаз Украины», советником председателя ООО «Оператор ГТС Украины», а также членом экспертного совета при министерстве энергетики в каденции Юрия Витренко.
В январе текущего года Ковалко был назначен советником председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко по добыче природного газа.
Напомним, оккупанты нацелились сразу на три города - откуда нужно эвакуироваться как можно быстрее.
Также сообщалось о новой загадочной трагедии с российским газовым топ-менеджером.
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