После оккупации Луганской области враг пойдет дальше.

Несмотря на то, что мечты кремля о "трехдневном захвате Киева" так и не осуществились, россия не отказалась от идеи захвата всей Украины. Поэтому после оккупации Луганской области враг пойдет дальше.

Об этом сообщают военные аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Российский лидер владимир путин верен своим амбициям - он все еще стремиться уничтожить суверенитет Украины и изменить режим. Ведь недавно секретарь Совбеза рф николай патрушев повторил первоначальные цели президента кремля по поводу так называемой "спецоперации" в Украине.

Такими представитель страны-агрессора назвал якобы защиту гражданского населения от "геноцида", "деназификацию" и "демилитаризацию" Украины. Более того, в кремле все еще надеются обязать Киев постоянно "сохранять нейтралитет" между россией и НАТО.

Также секретарь Совбеза рф почти точно повторил отмазки, озвученные российским диктатором в его речи 24 февраля, оправдывая войну.

Напомним, что оккупанты в Украине столкнулись с новой для себя проблемой.

Как сообщала Politeka, оккупанты нацелились сразу на три города.

Также Politeka писала, что раскрыты карты относительно «масштабного контрнаступления» ЗСУ.