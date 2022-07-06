Несмотря на то, что мечты кремля о "трехдневном захвате Киева" так и не осуществились, россия не отказалась от идеи захвата всей Украины. Поэтому после оккупации Луганской области враг пойдет дальше.

Об этом сообщают военные аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

владимир путина с генералами и сергеем шойгу

Российский лидер владимир путин верен своим амбициям - он все еще стремиться уничтожить суверенитет Украины и изменить режим. Ведь недавно секретарь Совбеза рф николай патрушев повторил первоначальные цели президента кремля по поводу так называемой "спецоперации" в Украине.

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Такими представитель страны-агрессора назвал якобы защиту гражданского населения от "геноцида", "деназификацию" и "демилитаризацию" Украины. Более того, в кремле все еще надеются обязать Киев постоянно "сохранять нейтралитет" между россией и НАТО.

Также секретарь Совбеза рф почти точно повторил отмазки, озвученные российским диктатором в его речи 24 февраля, оправдывая войну.

Напомним, что оккупанты в Украине столкнулись с новой для себя проблемой.

Как сообщала Politeka, оккупанты нацелились сразу на три города.

Также Politeka писала, что раскрыты карты относительно «масштабного контрнаступления» ЗСУ.