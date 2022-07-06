В тот день, 27 июня, девушка впервые вышла на новое место работы – Юлия устроилась в магазин косметики – и должна была работать до 18.00. Но уже после обеда очнулась в больнице.
"Осталось работать три часа, но уже потом я ничего не помню, я проснулась в реанимации. И все", – рассказала девушка.
Как именно она там очутилась – девушка не помнит. У Юлии травмы головы, челюсти, рук, ее тело в царапинах, ожогах и бинтах.
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Из-за значительных травм Юлию, которую спасли из-под завалов, даже было трудно узнать. Какая она была до трагедии девушка показывает на своих фото. Но Юлия не отчаивается, лечится и верит в лучшее.
Добавим, по состоянию на 4 июля общее количество погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор» составляет 21 человек и один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
Во вторник, 5 июля, в городе провели панихиду по погибшим.
"Все эти 9 дней в ТЦ "Амстор" несли цветы, свечи и игрушки. Сегодня на Святошинском кладбище прошло прощание с еще одним умершим. Сейчас ежедневно проходят похороны людей, погибших 27 июня от падения российской ракеты. Следователи продолжают работать на объекте. Завтра Амстор начнут защищать забором для безопасности людей. Окончательных данных о погибших в Кременчугском ТЦ пока нет", – сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.
Напомним, боец ВСУ раскрыл главные мотивы ракетных ударов россии по Кременчугу.
Также сообщалось, что родные пропавшей в ТЦ "Амстор" резко ответили россиянам, видео .
Кроме того Politeka.net писала, что украинка встретила на курорте Николая Баскова, который поддержал войну рф против Украины, и рассказала ему, как россияне бомбят мирные города.