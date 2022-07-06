Белорус Иван Марчук с позывным "Брест" погиб в боях под Лисичанском. Он был командиром батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского. О трагедии сообщили в пресс-службе полка.

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва российских оккупантов 26 июня. Уже за несколько часов столкновения отважные защитники из Беларуси отбили россиян и атаковали их технику.

Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны рф, что дало возможность безопасно отвести основные силы ВСУ. Однако после этого путинские солдаты пошли на защитников с танками и заставили их отступить. Но батальон не сдался и направил артиллерию против живой силы и техники врага. В один момент связь с ними прервалась.

Именно во время этого боя героически погиб командир батальона "Волат" с позывным "Брест". В полку Калиновского отметили, что он был мужественным, решительным и готовым на все ради каждого своего бойца и победы над российскими оккупантами. У воина был исключительный авторитет среди солдат полка. Помогая Украине, он верил в будущее свободной Беларуси.

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