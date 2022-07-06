Украинские защитники сдерживают врага на границе Луганщины и Донбасса. В своих огромных потерях оккупанты признаются сами.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых», - сообщил Гайдай, добавляя, что сил и средств у врага на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована.

А как только появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано.

Также Гайдай сообщил, что вчера, 5 июля, россияне хотели продвинуться на Донетчину, перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут – Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего.

"Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти. Постепенно дает о себе знать оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов», - сообщил Гайдай, напомнив, что за последние две недели бойцы ВСУ уничтожили несколько складов на оккупированной территории.

Так, один из них на днях пылал в Кадиевке.

Добавим, что в это время стало известно о пожаре на складе оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Сейчас на складе происходит детонация боеприпасов, город в дыму.

Между тем в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои – некоторые населенные пункты, по словам Гайдая, уже по два раза переходили под тот или иной контроль.

Из-за того, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, наши военные выиграли во времени.

Гайдай подчеркнул, что россияне продвигаются прежде всего из-за того, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны.

Напомним, окупанты нацелились сразу на три украинских города.

Кроме того, сообщалось, что новые атаки оккупантов обернулись для них провалом.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Офисе президента раскрыли неожиданные факты о потерях российской армии.