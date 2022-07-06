Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, но не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых», - сообщил Гайдай, добавляя, что сил и средств у врага на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована.
А как только появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано.
Также Гайдай сообщил, что вчера, 5 июля, россияне хотели продвинуться на Донетчину, перерезать проходящую мимо Белогоровки автодорогу Бахмут – Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего.
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"Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти. Постепенно дает о себе знать оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов», - сообщил Гайдай, напомнив, что за последние две недели бойцы ВСУ уничтожили несколько складов на оккупированной территории.
Так, один из них на днях пылал в Кадиевке.
Добавим, что в это время стало известно о пожаре на складе оккупантов в Макеевке Донецкой области.
Сейчас на складе происходит детонация боеприпасов, город в дыму.
Между тем в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои – некоторые населенные пункты, по словам Гайдая, уже по два раза переходили под тот или иной контроль.
Из-за того, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, наши военные выиграли во времени.
Гайдай подчеркнул, что россияне продвигаются прежде всего из-за того, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны.
Напомним, окупанты нацелились сразу на три украинских города.
Кроме того, сообщалось, что новые атаки оккупантов обернулись для них провалом.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Офисе президента раскрыли неожиданные факты о потерях российской армии.