Украинское общество необходимо настраивать на долговременную упорную войну и избегать таких фраз как «масштабное контрнаступление», «перелом в войне».

Об этом в интервью "Є питання" заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Так, по словам Рустамзаде, война в Украине будет «долгой» и людям необходимо это понимать. Впрочем, эксперт тут же уточнил, о каких сроках идет речь.

«Как минимум 5−6 месяцев, может, 4. Более сильный противник взял 20% вашей территории — сколько вам понадобиться, чтобы, скажем, даже, на 10% вытеснить противника? Давайте подумаем вместе — где-то в перспективе двух месяцев вы получите возможность остановить наступательные возможности противника», - пояснил Рустамзаде.

Эксперт отметил, что бойцам ВСУ придется продвигаться и отвоевывать свои территории метр за метром, километр за километром.

«Если в России политическая парадигма не изменится, если в течении 2−3 месяцев вы не нанесете противнику такие потери, что Россия скажет, что цена — дикая, что непозволительно вести войну — то вам придется вытеснять их метр за метром, и это никак не меньше трех месяцев», - предположил офицер вооруженных сил Азербайджана.

Рустамзаде также осудил разговоры о том, что российская рамия иссякает, выдыхается и готовится к побегу из Украины. По словам эксперта, у россиян будет меньше техники, артиллерии, она будет слабеть, но в человеческих ресурсах рф никогда не будет испытывать проблем.

Напомним, Рустамзаде также раскрыл карты относительно "масштабного контрнаступления" ВСУ.

Тем временем стало известно, что россияне нацелились сразу на три украинских города.

Кроме того сообщалось, что оккупанты в Лисичанске и Северодонецке жалуются местным на большие потери.