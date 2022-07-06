Помочь в этом может Беларусь.

«Вероятность того, что с Беларуси начнется вторжения в том или ином виде — это может быть вторжение армией или отдельных боевых групп — такой сценарий становится все более явным с ростом неудач российской армии — им очень нужен будет второй фронт», - сообщил в интервью "Є питання" офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде.

По его словам, может наступить тот момент, когда с Лукашенко или без него военно-политическая элита Беларуси может пойти на этот шаг.

«Сценарии есть разные. Если раньше я был более пессимистичен, то сейчас я думаю, что такая вероятность все больше и больше», - отметил Рустамзаде.

При этом офицер охарактеризовал боеготовность армии Беларуси, как низкую.

«Эта армия никогда не убивала, эта армия состоит из солдат срочной службы, у этой армии очень низкая боевая готовность, боевые возможности. Но это все-таки военный инструмент, с которым придется иметь дело, с которым — не дай Бог — придется сражаться. Возможности у них намного меньше, чем у российской армии, а что вы делаете с российской армией — это перед глазами», - подчеркнул Рустамзаде.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь под угрозой втягивания в войну с Украиной. С их стороны летят ракеты, есть и будут провокации.

"Также есть мелкие провокации с "Приднестровья". Россия это делает, чтобы там был "следующий взрыв этой войны". Мы к этому готовимся", — подчеркнул украинский президент.

Также Зеленский отметил, что слова Лукашенко о единой армии с РФ и о том, что участие Беларуси в "спецоперации" уже определено, являются опасным сигналом для Украины и для беларуского народа.

"Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - сказал Зеленский.

Напомним, оккупанты нацелились сразу на три украинских города.

Также сообщалось, что новые наступления обернулись для россиян провалом.

Тем времени в Сети появились кадры страшных последствий новых обстрелов Харькова.