Российские пропагандисты взяли «интервью» у пленника «Азова».
По мнению журналистки "Громадського радіо" Татьяны Трощинской, это видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца) нужно распространять в Украине как можно больше. Это пример того, когда даже вражеские манипуляции и монтаж не смогли показать ничего из того, что хотел враг.
Психологиня Елена Нагорная добавила, что такой пример не один.
"Противник выкладывает в своих сетях большое количество видео, и действительно есть видео, на которых мы видим героических людей, попавших в плен или исполняя приказ, или из-за героического сопротивления. И у большинства из них есть четкое понимание того, что даже попадая в плен, они остаются гражданами Украины, они остаются защитниками своего отечества", - отмечает Нагорная.
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Отметим, что пленным оказался снайпер Антон Краминский под псевдонимом "Крама".
«Я не нацист, свастики у меня нет. Из татуировок только руны и казак.
Вы можете во многом винить «Азов», но у нас есть военный этикет. Мы никогда не стреляли по гражданским и не совершали других преступлений. Мы военные и наша задача – защищать родную страну», – заявил воин.
По словам мужчины, гражданские гибли в основном не из-за уличных боев, а из-за артиллерии и массированных авианалетов, уничтожавших жилые дома. На этом моменте пропагандисты пытались убедить Антона, что это были обстрелы со стороны украинской армии. Но пленник только усмехнулся.
«Я не буду вас убеждать. У вас своя правда. А я буду говорить, что видел своими глазами», – спокойно ответил боец.
Отметим, что как рашисты не пытались, но они не смогли заставить мужчину сказать что-нибудь плохое об «Азове» или других собратьях.
Напомним, известный эксперт объяснил, почему Украине не нужен "Железный купол".
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