Об этом заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде, отвечая на вопрос относительно наиболее вероятного сценария завершения войны в Украине.
«Скорее всего, эта война закончится политическим поражением РФ», - предположил Рустамзаде в интервью "Є питання".
По его словам, необходимо путем нанесения ощутимых военных потерь подталкивать россию к политическому поражению.
«А вот когда российские политические элиты придут к пониманию того, что войну надо заканчивать, что они переиграли сами себя, что война приведет российскую федерацию к Северной Корее — а я думаю, они могут это осознать, когда в перспективе 3−4 месяцев российская армия будет массово уничтожаться на территории Украины и Украина метр за метром будет подходить к своим границам — вот если Украина в перспективе 3−5 месяцев выйдет на границы 24 февраля, то я думаю, может произойти смена политической парадигмы в рф, и они примут политическое поражение», - пояснил Рустамзаде.
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При этом эксперт пояснил, что имеет в виду политическое поражение, не подразумевая именно уход Путина. Также офицер заверил, что вместо Путина может прийти человек из вооруженных сил, который будет еще жестче.
«Поэтому я и сказал «смена политической парадигмы»… Политическая капитуляция. Не военная», - пояснил офицер, добавив, что россию нельзя принудить к военной капитуляции, так как у нее есть ядерное оружие.
Напомним, в свою очередь секретарь СНБО Данилов уверен, что уход Путина не изменит ситуацию в пользу Украины.
"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", – заявил Данилов.
Напомним, Рустамзаде также сообщил, что вступление Беларуси в войну против Украины является вероятным.
Также сообщалось, что новые наступления обернулись для россиян провалом.
Тем временем в Сети появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.