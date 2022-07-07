Обеспечить полную военно-политическую победу путем военного разгрома страны с ядерным оружием, то есть россии, невозможно.

Об этом заявил офицер вооруженных сил Азербайджана, известный военный аналитик Агиль Рустамзаде, отвечая на вопрос относительно наиболее вероятного сценария завершения войны в Украине.

«Скорее всего, эта война закончится политическим поражением РФ», - предположил Рустамзаде в интервью "Є питання".

По его словам, необходимо путем нанесения ощутимых военных потерь подталкивать россию к политическому поражению.

«А вот когда российские политические элиты придут к пониманию того, что войну надо заканчивать, что они переиграли сами себя, что война приведет российскую федерацию к Северной Корее — а я думаю, они могут это осознать, когда в перспективе 3−4 месяцев российская армия будет массово уничтожаться на территории Украины и Украина метр за метром будет подходить к своим границам — вот если Украина в перспективе 3−5 месяцев выйдет на границы 24 февраля, то я думаю, может произойти смена политической парадигмы в рф, и они примут политическое поражение», - пояснил Рустамзаде.

При этом эксперт пояснил, что имеет в виду политическое поражение, не подразумевая именно уход Путина. Также офицер заверил, что вместо Путина может прийти человек из вооруженных сил, который будет еще жестче.

«Поэтому я и сказал «смена политической парадигмы»… Политическая капитуляция. Не военная», - пояснил офицер, добавив, что россию нельзя принудить к военной капитуляции, так как у нее есть ядерное оружие.

Напомним, в свою очередь секретарь СНБО Данилов уверен, что уход Путина не изменит ситуацию в пользу Украины.

"Там таких "путиных" очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, любой может быть "путиным", – заявил Данилов.

Напомним, Рустамзаде также сообщил, что вступление Беларуси в войну против Украины является вероятным.

Также сообщалось, что новые наступления обернулись для россиян провалом.

Тем временем в Сети появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.