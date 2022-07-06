Она участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру.

В Украине погибли трое добровольцев из Бразилии, которые боролись с российскими оккупантами. Одна из них бывшая бразильская модель и снайперша Талита До Валле. Об этом сообщает издание BBC.

Она погибла в результате российского ракетного удара по Харькову. Это произошло всего спустя три недели после того, как она присоединилась к борьбе против оккупантов.

Талита присоединилась к защитникам Украины как доброволец и работала в структурах, обеспечивающих ВСУ. Предварительно, в момент удара она пряталась в укрытии вместе с другим бразильским добровольцем, бывшим военнослужащим Дугласом Буриго.

В результате вражеского удара в укрытии начался пожар. Женщина задохнулась от дыма. 40-летний Буриго тоже умер: он вернулся в укрытие, чтобы найти Талиту и попытаться ее спасти.

Талита до Валле было 39 лет, она участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру, а ранее воевала против ИГИЛ в Ираке. В молодости она работала моделью и актрисой, спасала животных. Тогда изучала в университете право.

Брат Талиты Тео Родриго Виера назвал ее героиней, призванной спасать жизни и участвовать в гуманитарных миссиях. Он также объяснил, что в Украине его сестра работала не только снайпером, но и спасателем, отвечала за прикрытие ВСУ во время наступления российских войск.

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