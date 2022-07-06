Об этом Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью "Украинской правде".
«Сейчас война перешла в фазу, когда мы в активной защите, но по поводу текущей информации – больше в рутинную. Я понимаю, что журналисты спрашивают, какие успехи, где продвинулись. Это все может вредить нашему успеху и плану военных», - объяснил Ким, добавив, что с военными, местным самоуправлением и журналистами они разработали систему, которая не дает утечки, что происходит.
Таким образом, информация подается тогда и в том количестве, чтобы не навредить военным и их операциям, которые уже происходят или планируются.
«Сейчас идет война, в том числе артиллерии, и подходит высокоточная артиллерия, первичная информация для доразведки очень важна, необходима для корректировки. Поэтому мы перешли в режим сокрытия объективной информации по военным действиям», – рассказал Ким.
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По его словам, именно поэтому не предоставляется подробная информация относительно текущей ситуации на передовой. Она ведь очень важна для врага, чтобы скорректировать свои действия и планы.
В результате ВСУ устраивают для оккупантов «сюрпризы».
«Мы предоставляем информацию, касающуюся военных, после того, как ее выдает Главный штаб, ОК "Південь". Тогда мы можем шире раскрывать ее, если это нужно», - добавил Виталий Ким.
Напомним, в настоящее время Николаев сотрудничает с Данией по восстановлению города. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.
Особенно, по его словам, это касается водоснабжения и подготовки к отопительному сезону.
«Мы пока не можем работать на восстановление, ведь все может быть снова уничтожено. Пока планируем работать над проектно-сметными документациями», - сообщил Сенкевич.
Также Сенкевич заявил, что в Николаеве нет такого района, который не обстреливался бы оккупантами.
Напомним, раскрыты карты относительно "масштабного контрнаступления" ВСУ.
Также сообщалось, что Путину могут помочь открыть в Украине второй фронт.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты в Лисичанске и Северодонецке жалуются местным на неудачи.