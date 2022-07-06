В Украине идет в том числе информационная война, которая оказывает большое влияние на реальные события, поэтому данные о том, куда, например, продвинулись ВСУ, могут навредить.

Об этом Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью "Украинской правде".

«Сейчас война перешла в фазу, когда мы в активной защите, но по поводу текущей информации – больше в рутинную. Я понимаю, что журналисты спрашивают, какие успехи, где продвинулись. Это все может вредить нашему успеху и плану военных», - объяснил Ким, добавив, что с военными, местным самоуправлением и журналистами они разработали систему, которая не дает утечки, что происходит.

Таким образом, информация подается тогда и в том количестве, чтобы не навредить военным и их операциям, которые уже происходят или планируются.

«Сейчас идет война, в том числе артиллерии, и подходит высокоточная артиллерия, первичная информация для доразведки очень важна, необходима для корректировки. Поэтому мы перешли в режим сокрытия объективной информации по военным действиям», – рассказал Ким.

По его словам, именно поэтому не предоставляется подробная информация относительно текущей ситуации на передовой. Она ведь очень важна для врага, чтобы скорректировать свои действия и планы.

В результате ВСУ устраивают для оккупантов «сюрпризы».

«Мы предоставляем информацию, касающуюся военных, после того, как ее выдает Главный штаб, ОК "Південь". Тогда мы можем шире раскрывать ее, если это нужно», - добавил Виталий Ким.

Напомним, в настоящее время Николаев сотрудничает с Данией по восстановлению города. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.

Особенно, по его словам, это касается водоснабжения и подготовки к отопительному сезону.

«Мы пока не можем работать на восстановление, ведь все может быть снова уничтожено. Пока планируем работать над проектно-сметными документациями», - сообщил Сенкевич.

Также Сенкевич заявил, что в Николаеве нет такого района, который не обстреливался бы оккупантами.

Напомним, раскрыты карты относительно "масштабного контрнаступления" ВСУ.

Также сообщалось, что Путину могут помочь открыть в Украине второй фронт.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты в Лисичанске и Северодонецке жалуются местным на неудачи.