Российские оккупанты наносят массированные ракетные и артилеристкие удары, не жалеют собственных солдат и мирных жителей Украины. Но даже они не всесильны и за пять месяцев войны весь мир увидел, что в армии рф много слабостей. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".
Для россии война в Украине не первая, за последние 30 лет они устраивали войны со многими странами. Потому по информации, которую можно найти даже в интернете, легко отследить тактику и проблемы российской армии.
"Чего они боятся? Почему именно так они воюют? Они боятся прямого столкновения, боятся уличных боев, потому что они нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться ракетными, тотальными обстрелами, разрушениями. ВСУ очень мощно сопротивлялись, если мы говорим о северных областях. Это было видно, что украинцы дерутся как львы. Наши очень сильные", – поделилась Анна Маляр.
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По словам Маляр, превращение городов в руины – это единственный способ для россиян оккупировать населенный пункт.
"Война – сложное испытание и очень продолжительный путь к победе. Сложный и длительный, по которому мы сейчас идем и должны быть все мужественными и стойкими", – дополнила она.
Напомним, что ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс.
Как сообщала Politeka, американские аналитики назвали цель кремля после захвата Луганщины.
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