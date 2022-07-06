Украинцев возмутило заявление комиссарши ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая обвинило не только российские, но и украинские войска якобы в размещении позиций вблизи гражданских зданий и в использовании "живых щитов".

Об этом сообщает DW.

"Саму войну россии против Украины комиссар ООН назвала "бессмысленной". По словам Бачелет, есть "серьезные опасения, что атаки российских войск не совместимы с международным гуманитарным правом". "Значительно в меньшей степени" это касается и украинских войск на востоке страны", - признала она.

Такое заявление Бачелет украинцы сочли оскорбительным:

"Что за бред Украинские войска винить ни в чем нельзя. Мы на своей земле защищаемся. Будут ли россияне сидеть в гражданских зданиях, а наши солдаты в чистом поле как в тире? Наши солдаты еще вчера были гражданскими"

"Не надо лукавить... россия оккупировала Украину, сносит жилые кварталы целыми городами и использует украинских граждан в качестве живого щита, в чем здесь вина Украины?"

"Комиссар ООН что-то пятый месяц не вспоминала за права людей, за право украинцев на жизнь! Пусть скажет о правах людей тем родителям, чьих детей насиловали и пытали русские, тем украинцам, которые потеряли в этой войне самых родных и дорогих!

"Комиссар забывает, или умалчивает тот факт, что украинские войска защищают свои населенные пункты, а если они не будут их защищать, то туда войдут россияне и будут использовать их как щиты. Самозащита - это уже не право человека?"

"Интересно, а сколько "живых щитов" использовали ВСУ на территории рф? Она не подумала, что живые щиты - это всегда украинцы, и что здесь, вообще, на территории Украины, делают войска россии, "размещая позиции вблизи гражданских зданий"? Что сделала она лично или ООН, чтобы закончить эту войну?

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