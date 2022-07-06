Николай и Людмила Михайлец 27 июня 2022 едва не потеряли друг друга, оказавшись в эпицентре попадания ракеты в торговом центре "Амстор" в Кременчуге. Свою историю Николай рассказал волонтерам "Музея Голоса Мирных".

Николай с женой решили заехать в "Амстор", потому что сломался блендер. Зашли в магазин техники, начали рассматривать и выбирать. Вдруг раздался ужасно громкий взрыв, и Николай потерял сознание.

"Я помню, как очнулся. На меня бежала вода. На мне лежала гора мусора и металла. Не помню, как мне удалось выбраться. Мысль была только одна: спасать жену", — вспоминает Николай Михайлец.

Он заметил, что Людмила лежала от него на приличном расстоянии. Ее отбросило от мужа в другую сторону. Кроме того, женщину придавило тяжелым обломком металла, который Николай долго не мог сдвинуть. В конце концов ему это удалось. Мужчина рассказал, что вокруг них всюду что-то горело, а крыши над ними уже не было.

"Трупы лежали. Некоторые люди кричали. Некоторые просто шли, не понимая, куда они идут", – рассказывает Николай.

Супруги начали искать выход. Идти было тяжело из-за травм, боли, залитого кровью лица, к тому же Николай шел босиком. Они смогли выйти и вызвать "скорую".

В больнице оказалось, что Людмила пострадала сильнее, чем казалось: сотрясение мозга, разорванная губа, поломанные ребра, открытые переломы руки. Николая тоже очень ранило, но о себе он не волнуется.

Напомним, что 22-летняя Юлия показала, какой она была до удара по ТЦ в Кременчуге.

Как сообщала Politeka, под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружили десятки фрагментов тел.

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