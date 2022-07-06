На сегодняшний день российские БМПТ "Терминатор-2" полностью исчезли из информационного пространства. Если в мае они разрывали российские СМИ, то сейчас о них ни слова.

На это, как пишет Politeka.net, обратили внимание в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ .

Как сообщают в СтратКоме, с 14 на 15 мая начали появляться первые видео переброски данных боевых машин в зону боевых действий на Донбасс.

"Вплоть до 25 мая о БМПТ "Терминатор-2" писали и говорили практически все российские площадки и пропагандисты, выхваляя машину и заявляя, что она чуть ли не wunderwaffe!", - напоминают в Управлении.

Но уже 25 мая появилось первое, на тот момент не подтвержденное документально фото и видео сообщение о том, что БМПТ Терминатор-2 был поврежден. На следующий день, 26 мая, было выложено видео, на котором группа российской бронетехники, в составе и вышеупомянутых бронемашин, оказывается под огнем украинской артиллерии.

«Судьба боевых машин, а также степень их целостности после того артналета так и осталась загадкой. Но в глаза бросилось то, что боевые машины вели себя под обстрелом бесполезно, что и неудивительно, учитывая их вес, превышающий массу Т-72Б3», - рассказывают в СтратКоме

Далее, в середине июня появилась информация о том, что в ходе боевых действий на Донбассе было повреждено три БМПТ «Терминатор-2».

Что же касается нынешних боев, то в публикациях российских пропагандистов и СМИ о Терминаторах-2 больше не слова. А все потому, что в Украине эта машина проявила себя исключительно с негативной стороны.

«Из-за большой массы и неповоротливости "Терминатор-2" постоянно находился под угрозой поражения артиллерии и получал повреждения именно от артобстрелов. Прикрытие танковым группам он предоставлял посредственное с учетом специфики боевых действий и возможностей вооружений БПМТ», – сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным Управления, принимается решение о выводе всего состава БМПТ «Терминатор-2» из зоны боевых действий или хотя бы их сохранения в безопасных районах для поддержки репутации.

«Ну, а страны, купившие у России столь бесполезный гомункулус, поздравляем с "выгодным" приобретением!», - потроллили покупателей в ВСУ.

Отметим, стоимость одной такой машины около 2.3 млн. долларов США. Боевая машина поддержки танков предназначается для подавления живой силы противника гранатометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.

"Исходя из того, что данный образец техники сделан на базе Т-72, ​​этот металлолом не доставит нашим защитникам много хлопот", - саркастически отмечал советник главы МВД Антон Геращенко после сообщений о появлении "Терминаторов" в Украине.

Напомним, Путину из-за провалов российской армии могут помочь открыть в Украине второй фронт.

Также сообщалось, что оккупанты в Лисичанске и Северодонецке жалуются местным на неудачи.

Кроме того, сообщалось, что новые атаки оккупантов обернулись для них провалом.