Матери Беларуси устроили антивоенный флешмоб, они выступают против войны и убеждают других не лезть в Украину с оружием в руках. Заявляя о своей позиции, они оставляют игрушки и записки в местах, где их могут увидеть другие люди.



Соответствующие фото показали в Telegram Союз Матерей.

На записках женщины рассказывают, что думают о войне: "Война убивает и тех, кто остался в живых. Спросите у матерей", "Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!", "Перестаньте забирать жизни детей! Мама".

Авторы канала отметили, что в Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, увольняют, избивают и даже могут приговорить к смертной казни. Поэтому женщин, которые решились на такую акцию, ставят в пример.

Матери Беларуси призвали присоединяться к этой акции матерей по всей стране, но в тоже время действовать очень осторожно.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины.

Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".