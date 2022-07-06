Об этом, как пишет Politeka.net, идет речь в сообщении Нацполиции Украины.
Так, правоохранители сообщают, что в рамках уголовного производства, расследуемых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оперативники изьяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья политика.
Также напоминается, что ранее был наложен арест на комплекс «Медвежья дубрава» и другие активы, конечным бенефициаром которых супруга народного депутата Украины.
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Напомним, ранее у Медведчука обнаружили "золотой" вагон-ресторан с кучей ценных элементов типа позолоченной уборной, самоваром и т.д.
Для вагона во дворе у Медведчука построили железнодорожный перрон. Украинские дизайнеры сконструировали для него вагон в стиле компании "Pullman", производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны.
В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи.
Этот вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения - 7 августа 2021 года.
В результате вагон и все роскошное содержимое было арестовано.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связан с Медведчуком.
Напомним, сам Виктор Медведчук в апреле был задержан СБУ.
В июне Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене кума Путина, народного депутата Виктора Медведчука до 9 августа.