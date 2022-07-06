Секретарь СНБО рассказал, что вместо "демилитаризации" в Украине, к которой стремилась Россия, идет обратный процесс.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что сейчас около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом он заявил в своем Twitter.

По словам Данилова, вместо так называемой "демилитаризации", к которой стремилась россия с начала агрессии в Украине, сейчас идет обратный процесс. Так, на сегодня боевой и военный опыт получают около миллиона граждан Украины.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что сначала вторжения рф в Украину, идет обратный процесс – быстрое перевооружение по стандартам НАТО. Вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

"Касательно так называемых целей россии. За 4 месяца вместе демилитаризации состоялась максимальная милитаризация. Украина ударными темпами совершает перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - написал Алексей Данилов.

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