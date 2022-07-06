Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что сейчас около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом он заявил в своем Twitter.
По словам Данилова, вместо так называемой "демилитаризации", к которой стремилась россия с начала агрессии в Украине, сейчас идет обратный процесс. Так, на сегодня боевой и военный опыт получают около миллиона граждан Украины.
"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО заявил, что сначала вторжения рф в Украину, идет обратный процесс – быстрое перевооружение по стандартам НАТО. Вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Лида Ли рассказала, как изменились ее отношения с бывшим продюсером Монатиком: "Я написала ему первая..."
Удар по Крымскому мосту: за рубежом указали на важный нюанс и подсказали ВСУ, что делать
В россии испугались "реваншистских устремлений" Японии: "Ситуация в пограничной сфере..."
Каминская из "НеАнгелов" задрала блузу, впечатлив видом: яркий кадр
"Касательно так называемых целей россии. За 4 месяца вместе демилитаризации состоялась максимальная милитаризация. Украина ударными темпами совершает перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение Сил обороны западным оружием и технологиями", - написал Алексей Данилов.
Напомним, "Невозможно смотреть без слез": трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.
Как сообщала Politeka, Военный застрелил собаку на заправке в Днепре, кадры: "Должен понести наказание".
Также Politeka писала, что ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс: в разведке Британии раскрыли, где оно произойдет.