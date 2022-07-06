Потери армии рф в Украине убитыми и ранеными составляют до 115 тысяч человек.

Во временно оккупированной Головке местный морг переполнен телами ликвидированных захватчиков, но оккупанты все еще пытаются скрыть потери. Также критическая ситуация наблюдается в городской больнице № 2. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на информацию источников в разведке.

И пациенты, и медики не могут находиться в учреждении, поскольку в его приемном отделении, а также по всему сооружению распространился невыносимый трупный запах​.

Усугубляет ситуацию жара – температура воздуха в Горловке составляет более +30 градусов. На вонь уже жалуются как медицинский персонал, так и пациенты и посещающие их родственники. Оккупанты пытаются быстро убрать следы своих потерь, но тел очень много, поэтому они банально не успевают этого сделать.

Стоит отметить, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал на днях, что общие потери армии рф в Украине убитыми и ранеными составляют до 115 тысяч человек.

Напомним, что ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс.

Как сообщала Politeka, американские аналитики назвали цель кремля после захвата Луганщины.

Также Politeka писала, что появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.