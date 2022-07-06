Во временно оккупированной Головке местный морг переполнен телами ликвидированных захватчиков, но оккупанты все еще пытаются скрыть потери. Также критическая ситуация наблюдается в городской больнице № 2. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на информацию источников в разведке.
И пациенты, и медики не могут находиться в учреждении, поскольку в его приемном отделении, а также по всему сооружению распространился невыносимый трупный запах.
Усугубляет ситуацию жара – температура воздуха в Горловке составляет более +30 градусов. На вонь уже жалуются как медицинский персонал, так и пациенты и посещающие их родственники. Оккупанты пытаются быстро убрать следы своих потерь, но тел очень много, поэтому они банально не успевают этого сделать.
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