Во временно оккупированной Головке местный морг переполнен телами ликвидированных захватчиков, но оккупанты все еще пытаются скрыть потери. Также критическая ситуация наблюдается в городской больнице № 2. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на информацию источников в разведке.

И пациенты, и медики не могут находиться в учреждении, поскольку в его приемном отделении, а также по всему сооружению распространился невыносимый трупный запах​.

Усугубляет ситуацию жара – температура воздуха в Горловке составляет более +30 градусов. На вонь уже жалуются как медицинский персонал, так и пациенты и посещающие их родственники. Оккупанты пытаются быстро убрать следы своих потерь, но тел очень много, поэтому они банально не успевают этого сделать.

оккупанты, похороны, могилы, кладбище

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Стоит отметить, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал на днях, что общие потери армии рф в Украине убитыми и ранеными составляют до 115 тысяч человек.

Напомним, что ВСУ ждет новое ключевое сражение в борьбе за Донбасс.

Как сообщала Politeka, американские аналитики назвали цель кремля после захвата Луганщины.

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