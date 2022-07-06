В Киеве сообщили о подозрении работнику столичного оборонного завода.
Мужчина публично поддерживал идеи "русского мира" и призвал поддерживать решение России, сообщает Офис Генерального прокурора.
"... уведомлено о подозрении жителя столицы по факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление россии вооруженной агрессии против Украины и призвал поддерживать решения и действия государства-агрессора. Подозреваемый распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" русской армии и агитировал за "русский мир".
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
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