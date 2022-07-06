В Херсоне раздался взрыв, после чего в небо рядом с железнодорожным вокзалом поднялся дым. Как сообщил советник главы ОВА Сергей Хлань, украинские защитники уничтожили составы военных рф.

"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов. Продолжение следует", - говорится в сообщении советника главы ОВА.

Также он добавил, что подробности уничтожения складов опубликуют позже.

При этом во многих Telegram-каналах публикуют видео, на котором заметен сильный пожар. Столб густого черного дыма виден из нескольких мест города. Горожане сообщают, что "прилетов" не было, как и обстрелов.

Стоит отметить, что также сегодня во временно оккупированном Донецке украинские защитники точным ударом уничтожили временный склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов российских оккупантов. Взрывы были слышны на большом расстоянии.

Отмечается, что перевалочная база врага была спешно оборудована в микрорайоне Алмазный.

Напомним, что авиация ВСУ ударила по скоплениям врага, идет освобождение Херсонщины.

Как сообщала Politeka, оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине.

Также Politeka писала, что трагедия Бучи повторяется на Херсонщине, местные сообщили о ситуации в области.