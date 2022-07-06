Три года назад в боях с оккупантами погиб муж балерины Леси Воротнюк. Когда война приблизилась к ее дому, она променяла пуанты на берцы, чтобы защитить сына и Родину. Историей мужественной украинки поделилось издание The Economist.
Так, в начале полномасштабной войны она, вооружившись автоматом Калашникова, работала на блокпостах и глухими сельскими дорогами эвакуировала гражданских – друзей, женщин с детьми. Потом ее засчитали в военный резерв страны.
По мнению Леси Воротнюк, между балетом и военной службой есть что-то общее – дисциплина. В пуантах она стирала ноги до крови, закалила силу духа и научилась терпеть боль.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Вышла первый день на новую работу: 22-летняя Юлия показала, какой она была до удара по ТЦ в Кременчуге
«Как теперь без тебя?»: в семью экс-премьера Кинаха пришло большое горе
Отошли с потерями: новые наступления обернулись для оккупантов провалом, что известно
Уже пятая жертва за полгода: новая загадочная трагедия случилась с российским газовым топ-менеджером
"Я могла стрелять. Это мое хобби. Я знала, что если будет полномасштабное вторжение, я не уеду за границу. Я буду воевать. Каждый гражданин играет свою роль. Мы все хотим и я хочу, чтобы наши дети росли в сильной, уверенной Украине, а не в той лжи, которую нам навязывали во времена Советского Союза", – сказала Леся Воротнюк.
В любой момент женщину могут призвать на службу, поэтому она почти каждый день упражняется в стрельбе, но балет не забрасывает. Поскольку театры понемногу оживают.
Напомним, что белорусские матери устроили проникновенную антивоенную акцию, фото.
Как сообщала Politeka, появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.
Также Politeka писала, об истории украинца, чудом выжившего под оккупацией в Буче.