По мнению Леси Воротнюк, между балетом и военной службой есть что-то общее.

Три года назад в боях с оккупантами погиб муж балерины Леси Воротнюк. Когда война приблизилась к ее дому, она променяла пуанты на берцы, чтобы защитить сына и Родину. Историей мужественной украинки поделилось издание The Economist.

Так, в начале полномасштабной войны она, вооружившись автоматом Калашникова, работала на блокпостах и глухими сельскими дорогами эвакуировала гражданских – друзей, женщин с детьми. Потом ее засчитали в военный резерв страны.

По мнению Леси Воротнюк, между балетом и военной службой есть что-то общее – дисциплина. В пуантах она стирала ноги до крови, закалила силу духа и научилась терпеть боль.

"Я могла стрелять. Это мое хобби. Я знала, что если будет полномасштабное вторжение, я не уеду за границу. Я буду воевать. Каждый гражданин играет свою роль. Мы все хотим и я хочу, чтобы наши дети росли в сильной, уверенной Украине, а не в той лжи, которую нам навязывали во времена Советского Союза", – сказала Леся Воротнюк.

В любой момент женщину могут призвать на службу, поэтому она почти каждый день упражняется в стрельбе, но балет не забрасывает. Поскольку театры понемногу оживают.

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