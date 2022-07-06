Глава госдумы россии Вячеслав Володин заявил, что Соединенным Штатам Америки "следует помнить о том, что Аляска была русской и государство может начать ее "возвращать".

В свою очередь вицеспикер госдумы Петр Толстой предложил провести референдум на Аляске.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Америка пусть всегда помнит: там есть часть ее территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", – заявил Володин.

"Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов – из-за того, что вмешивается россия. Так не уважать своих президентов. Ну, что тут скажешь? Так один им был плохой, сейчас другой с велосипеда падает. Ну, опять мы", – высказал несуразицу глава госдумы.

Отметим, что русская империя продала Аляску Соединенным Штатам во второй половине 19 в.

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