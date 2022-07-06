Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго будет продолжаться война, сказал, что это зависит от того, когда россия поймет, что она совершила и начнет покидать территорию Украины.

"Я не очень верю, что они самостоятельно могут это понять. Поэтому второе – как весь мир давит на россию и вытесняет их из нашей земли. Мы – на поле боя с оружием, а весь мир – санкционно, политически, помощью и быстрыми поставками нам оружия", – заявил он.

По его словам, как бы ни развивалась ситуация на поле боя, приоритет все же – безопасное небо. Поэтому сейчас ведутся переговоры с партнерами о поставках в Украину мощных air defense system, другими словами систем ПВО. Зеленский уверен, что эти средства позволят вернуться в Украину женщинам с детьми и старикам. По его словам, перечень необходимого вооружения и систем ПВО подготовлен и передан партнерам Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что сроки окончания войны также зависят от граждан Украины – их поддержки вооруженных сил и отечественной экономики.

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