В Офисе президента прокомментировали скандал вокруг запрета на переезды для мужчин по Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал скандал, который разгорелся в соцсетях из-за запрета на переезды для мужчин по Украине. По словам советника, никакого конфликта между президентом и главнокомандующим нет. Об этом Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Советник главы ОП также допускает, что это бурное обсуждение могло возникнуть не просто так, а чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Однако, сделать это не удастся, так как Зеленский, Залужный и ВСУ – это одна вертикаль, которая сейчас работает для победы.

"Нет никакой конспирологии, нет никакого конфликта. Тем боле конфликта между Верховным главнокомандующим и Главнокомандующим. Это единственная вертикаль в военное время. Все вопросы, ежедневно, каждый раз решаются именно в коммуникации между вертикалью Верховного главнокомандующего и Главнокомандующего. Поэтому, пожалуйста, не спекулируйте на этом", - заявил Подоляк.

Он также подчеркнул, что подобные скандалы только помогают врагам вести свои информационные компании в свою пользу.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский заявил, что противостояния между ним и Генштабом нет: "Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем", - сказал президент.

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