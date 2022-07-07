Российские захватчики провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области. В то время, когда Вооруженные силы Украины продолжают создавать условия для контрнаступления на временно оккупированный рф Херсон.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В институте, основываясь на спутниковых снимках, утверждают, что ВСУ нанесли удары по враждебным позициям в районе Херсонского аэропорта — (вблизи Чернобаевки). Кроме того, упоминается удар по составу боеприпасов россиян в районе Херсонского вокзала.

Тем временем советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что оккупанты установили средства противодействия высокоточным боеприпасам в районе Керченского моста.

В ISW отмечают, что 6 июля войска рф провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси, чтобы отразить контрнаступление украинских сил. Но этим украинских защитников не остановить и Херсон будет освобожден, уверены аналитики института.

По заявлению Генштаба ВСУ, защитники остановили наступление оккупантов в направлении Лозового, на восточном берегу реки Ингулец и на границе Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, что авиация ВСУ ударила по скоплениям врага, идет освобождение Херсонщины.

Как сообщала Politeka, оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине.

Также Politeka писала, что трагедия Бучи повторяется на Херсонщине, местные сообщили о ситуации в области.