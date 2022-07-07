Тяжелое ДТП произошло во Львовской области на трассе Львов-Краковец в районе села Страдч.

Там, как сообщает «Варта 1» , столкнулись Ford и военный КрАЗ.

Согласно информации, легковой автомобиль «Форд» на скорости влетел под многотонный грузовик. За рулем «КРАЗа» находился военнослужащий.

«Водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — сообщили в комментарии.

Известно, что погибший был в 1969 году рождения.

Все обстоятельства ДТП выясняются следователями.

Еще одно несчастье на дороге произошло в Киеве: там 4-летняя девочка выбежала под колеса Mitsubishi

ДТП произошло в Подольском районе по улице Тираспольской.

Предварительно ребенок внезапно выбежал на проезжую часть с детской площадки и попал под колеса Mitsubishi.

В результате аварии девочку госпитализировали в больницу.

Блюстители порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая установит причины и виновника происшествия.

Напомним, в Украине погиб командир белорусского батальона.

Также сообщалось о большом горе в семье бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха.

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