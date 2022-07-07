Там, как сообщает «Варта 1» , столкнулись Ford и военный КрАЗ.
Согласно информации, легковой автомобиль «Форд» на скорости влетел под многотонный грузовик. За рулем «КРАЗа» находился военнослужащий.
«Водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — сообщили в комментарии.
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Известно, что погибший был в 1969 году рождения.
Все обстоятельства ДТП выясняются следователями.
Еще одно несчастье на дороге произошло в Киеве: там 4-летняя девочка выбежала под колеса Mitsubishi
ДТП произошло в Подольском районе по улице Тираспольской.
Предварительно ребенок внезапно выбежал на проезжую часть с детской площадки и попал под колеса Mitsubishi.
В результате аварии девочку госпитализировали в больницу.
Блюстители порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая установит причины и виновника происшествия.
Напомним, в Украине погиб командир белорусского батальона.
Также сообщалось о большом горе в семье бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине оборвалась жизнь известной красавицы.