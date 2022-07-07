Его любили и уважали за талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость.

Музыканты группы "Антитела" сообщили, что внезапно скончался их звукорежиссер и известный музыкант Дмитрий Хомулко, которого называли Боб. Артисты сотрудничали с ним 8 лет. О потере коллеги и близкого друга они сообщили на своей странице в Instagram.

В сообщении группы говорится, что потеря Дмитрия Хомулко стала большим ударом для музыкантов. Последние 8 лет именно на студии Дмитрия, Bobina records, "Антитіла" записывали свои песни и оттачивали звучание композиций. Боб всегда поддерживал их авантюры.

"Любили и уважали Боба за его талант, мастерство, утонченность в профессиональной деятельности, юмор, преданность и настойчивость", – делится директор группы Сергей Вусик.

Именно Боб работал над пересведением и ремастерингом альбома МLNL для выпуска его на виниловой пластинке. Артисты обещают, что в память об их друге эта пластинка обязательно выйдет.

"Вечная память! Соболезнование родным. Мы будем очень скучать!" – говорится в сообщении коллектива.

Хомулко родился 1 января 1972 года в Запорожье. Жил и работал в Киеве. У него осталась супруга Анна Марченко, в браке с которой музыкант прожил 25 лет.

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