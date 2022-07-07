Российские дальнобойщики жалуются на то, что больше не чувствуют себя в безопасности, передвигаясь по дорогам Латвии и других стран ЕС.

Теперь в российские машины швыряют камни, а водителям угрожают расправой, пишет Politeka.net.

Так, один из российских водителей разместил видео, на котором рассказывает, что его «обстреляли» в Литве – разбили лобовое стекло.

Отмечается, что это не единичные случаи – водители размещают кадры с последствиями нападений в соцсетях и рассказывают об обстоятельствах атаки.

В российских СМИ нападающих называют «хулиганствующими группами». Конечно, никаких параллелей между «спецоперацией» России в Украине и нападениями на россиян в странах ЕС пропагандисты не проводят.

Тем временем стало известно, что Литва не согласится на зеленые коридоры для транзита грузов в российский Калининград. Решение проблемы обсуждается с Еврокомиссией, и это не тот случай, когда ЕК приказывает стране, что делать. В россии же заявляют, что продолжат угрожать Литве "ответными мерами", пока та не изменит позицию

Об этом заявила советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

Она добавила, что, по мнению Литвы, транзит подсанкционных товаров должен быть запрещен и контролироваться. А в случае создания "зеленых коридоров" контроль будет потерян - будет неизвестно, что именно транспортирует РФ в Калининград, и нет ли среди грузов подсанкционных товаров

Напомним, ранее сообщалось, что украинка встретила на курорте российского певца Николая Баскова, поддержавшего войну рф против Украины, и рассказала ему, как его страна бомбит мирные города и убивает людей.

«Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину. Каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально?» - поинтересовалась украинка у Баскова.

Певец смог только сказать, что он не веселится, а отдыхает.

В свою очередь, российский пропагандист Андрей Караулов, поддерживающий войну с Украиной, пожаловался, что россиянам в Европе уже плюют в чашки с кофе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в Польше заклеивают номера своих авто желто-голубыми флагами.