Российские войска вербуют белорусов вступить в войну против Украины и обустраиваются на белорусском аэродроме "Зябровка". Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"На данный момент на беларуской территории продолжают находиться подразделения ВС рф. Кроме того, Беларусь передала под полный контроль россии аэродром "Зябровка", где сейчас продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы", – сказал он.

Представитель Генштаба также уточнил, что на территории аэродрома сейчас находятся дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ.

Кроме того, есть и другой тревожный сигнал, россияне вербуют белорусских военных, чтобы "в случае необходимости", они приняли участие в войне против Украины. А еще планируют в ближайший месяц отправить в Беларусь российских военных на обучение.

Сохраняется возможность провокаций на объектах в Беларуси с последующим обвинением украинцев. Однако возможность самостоятельного нападения белорусских военных на Украину остается низкой.



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