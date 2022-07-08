Как сообщают местные СМИ, нападение произошло во время выступления перед предвыборной кампанией кандидата от Либерально-демократической партии этим утром в городе Нара.
По сообщениям очевидцев, раздались выстрелы и 67-летний Абэ упал. По некоторым данным, Синдзо Абэ не подавал признаков жизни.
Как рассказывают очевидцы, Синдзо Абэ ранен в грудь.
Полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению. Он задержан.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Невероятный скандал": актрисы "Дизель шоу" устроили разбор полетов прямо на сцене, видео
ВСУ уничтожают один склад за другим, у оккупантов паника: "Массово оставляют базы"
Легковушка на скорости влетела под военный грузовик: подробности и фото с места трагедии
«Рф нельзя принудить к военной капитуляции»: озвучен вероятный сценарий завершения войны
В Сети также распространяется видео, на котором запечатлен момент выстрела.
Абэ был премьером Японии дольше всех предшественников. Он занимал пост с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы.
ОБНОВЛЕНО
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ находится «в состоянии остановки сердца и легких», сообщили в префектуре Нара.
Подозреваемый в нападении задержан, сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена - это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что в россии испугались "реваншистских устремлений" Японии.