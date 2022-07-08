На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили покушение – его доставили в больницу истекающим кровью.

Как сообщают местные СМИ, нападение произошло во время выступления перед предвыборной кампанией кандидата от Либерально-демократической партии этим утром в городе Нара.

По сообщениям очевидцев, раздались выстрелы и 67-летний Абэ упал. По некоторым данным, Синдзо Абэ не подавал признаков жизни.

Как рассказывают очевидцы, Синдзо Абэ ранен в грудь.

Полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению. Он задержан.

В Сети также распространяется видео, на котором запечатлен момент выстрела.

Ex Prime minister of JAPAN Shinjo Abe shot from behind by person with shotgun

Shinzo Abe pic.twitter.com/zRmgkLU3xR — Naina Yadav (@NAINAYADAV_06) July 8, 2022

Абэ был премьером Японии дольше всех предшественников. Он занимал пост с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы.

ОБНОВЛЕНО

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ находится «в состоянии остановки сердца и легких», сообщили в префектуре Нара.

Подозреваемый в нападении задержан, сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена - это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии испугались "реваншистских устремлений" Японии.