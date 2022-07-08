В Сети появилась переписка украинца с сотрудником ФСБ, который предложил ему «подработать на войне».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ , уроженец Запорожской области был завербован сотрудником ФСБ из-за закрытой пророссийской группы в одном из мессенджеров.

Мужчина был игроманом и имел финансовые проблемы, потому с легкостью согласился на предложение.

«Есть варик подзаработать на войне», - написал ФСБшник и получил ответное уточнение относительно задач и оплаты.

Так, российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания.

«Мост цел, куча ментов» – докладывал после одного из обстрелов «агент».

За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен. Представитель ФСБ назначил агенту встречу на временно оккупированной территории Херсонской области.

Именно при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию агент был задержан спецназовцами СБУ.

Пока ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.

Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.

Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.