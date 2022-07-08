Так он ответил на вопрос ведущего о том, что сказал бы путину, если бы тот прямо сейчас смотрел интервью.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому диктатору владимиру путину с главным мессенджем, который он хотел бы донести. Об этом украинский лидер сказал в эфире американского телеканала CNN.

В частности главный мессендж президента состоит в том, что именно глава кремля – ответственен за кровавую войну в Украине и единственный, кто может ее закончить.

"У нас – кровавая война, которую развязала россия на нашей территории. Я просто хочу, чтобы он понимал, что он конкретно это сделал. Хочу, чтобы он осознал, что сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор – за ним: продолжать или завершить", – ответил президент Владимир Зеленский.

При этом Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет одолеть россию, несмотря на численное преимущество врага в живой силе и военной технике. Лидер государства не сомневается, что в будущем украинский флаг будет поднят во всех временно оккупированных населенных пунктах страны.

Напомним, что Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал заявление об инициативе Генштаба, видео.

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