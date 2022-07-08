Международное сообщество должно обратить внимание на вопрос принадлежности Калининграда, поскольку есть большие сомнения в законности принадлежности региона к рф.

Об этом заявил бывший конгрессмен США Джон Шимкус, сообщает Delfi

Джон Шимкус заявил, что вопрос Калининграда необходимо решать согласно договору, заключенному по итогам Второй мировой войны. Шимкус сказал, что согласно договору Калининград передавался СССР не на вечное владение, а на 50 лет, после чего международное сообщество должно было рассмотреть вопрос принадлежности региона.

Вместе с тем бывший конгрессмен отметил, что вопрос в принадлежности Калининграда ставить не стоит, пока не будет заключен мир между рф и Украиной.

Шимкус подчеркнул, что сейчас очень трудно жить в мире и согласии, поскольку появилась страна, которая не выполняет ею же подписанные документы, тотально игнорируя международные договоренности.

При этом он добавил, что в Кремле понимают только язык силы, поскольку ведут себя как хулиганы, и если перед ними уступать, то они задавят любого.

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