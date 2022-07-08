Стало известно, как россия просчиталась, когда устроила полномасштабную войну против Украины.
О ходе первых переговоров (28 февраля) на третий день после чтения вторжения рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Это были попытки россиян ультимативно сказать: "Смотрите, мы сейчас вас на колени поставим, вы оставите всю территорию, сложите оружие и уходите. Это я передал стилистику их разговора. Они вели себя так, как в сериале "Бригада".
Они вообще неадекватно оценивали Украину. Они не знали, кто здесь есть и что здесь происходит, какие общественные настроения и какая это страна вообще.
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Второе – они вообще не знали свои силы. Искренне верили в пропаганду, что у них вроде бы есть мощная армия, что они умеют воевать и так далее.
Третье – они серьезно считали, что Европа, США будут стоять в стороне и не вмешиваться в ситуацию. И как в 2014 году будут выражать беспокойство и больше вмешиваться не будут. То есть россияне вообще не ожидали такого развития событий. И то, что на Западе успеет сформироваться мощное антироссийское лобби.
И, наконец, четвертое - они искренне верили, что их здесь будут встречать с цветами, хлебом и солью.
Таковы были переговоры первые", - говорит Михаил Подоляк.