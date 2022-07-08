Парамедик "Тайра" – Юлия Паевская – рассказала, что, находясь в плену, чувствовала поддержку людей.
Ее слова передает 24 канала.
"Меня это вытягивало буквально, эта поддержка. Честно говоря, я ощущала. У меня не было информации, но я чувствовала. Я верила, что все будет хорошо", – рассказала Тайра.
Парамедик призналась, что психологически тяжело, однако с этим она справится. "Тайра" рассказала, что работает с психологом. Он дает очень правильные советы, и парамедикиня прислушивается к ним. Возможно, не все принимает, но пытается следовать.
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По словам "Тайры", самым ценным советом стало не наказывать себя ни за что. "Тайра" призналась, что ее мучает то, что ребята остаются в плену, а она – на свободе.
"Сейчас мое физическое состояние не позволяет мне вернуться на фронт из-за того, что я просто стану обузой для подразделения", – заявила "Тайра".
Напомним, парамедикиня вернулась из плена 17 июня.
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