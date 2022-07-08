Полиция Одесчины разоблачила группу мошенников, которые собирали деньги якобы для ВСУ, рассылая фальшивые письма.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"История о том, как войной и авторитетом отдельных чиновников пользуются мошенники", – написал Клименко.

В мае некоторым предпринимателям Одесчины стали поступать якобы официальные письма с подписью начальника областной военной администрации. В них представителей бизнеса просили приобщиться к сбору средств на нужды ВСУ. В письме был номер банковского счета и контакт одного из должностных лиц ОВА.

"Конечно, таких писем никакие официальные лица не посылали. Это дело рук группы мошенников, которые подделывали эти документы", - говорится в сообщении.

Полиция Одесской области быстро вышла на след. Также выяснилось, что такие же обращения за подписями местных начальников ОВА получали еще в 10 регионах государства. Пока известно о как минимум 100 фактах перевода средств на счета, указанные в письмах. Наименьшая сумма - 10 тысяч гривен, самая большая достигала 100 тысяч гривен. Но следствие активно работает, так что количество пострадавших значительно увеличится, а общая сумма ущерба будет определяться миллионами.

"Несколько слов о мошенниках. Группа состояла из 7 человек. Организовал их и разработал схему гражданин Д., который находится на территории так называемой "ЛНР". Оттуда он по телефону курировал соорганизаторов", - рассказал Клименко.

Полиция Одесской области задержала четырех подозреваемых - жителей Днепропетровщины, среди которых 22-летняя соорганизатор преступной группы. Другие участники также в ближайшее время получат подозрения в мошенничестве.

"В очередной раз обращаюсь к гражданам: проверяйте информацию о сборе средств, чтобы ваши деньги действительно дошли до нуждающихся", - напомнил глава Нацполиции.

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.