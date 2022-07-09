Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина ответил на вопрос, будут ли выпускать заробитчан за границу.

"Постоянно расширяются списки людей, которые: а) не подлежат мобилизации, б) категории, которые имеют право выезда за границу. Не скажу, что это делается легко и в нужном объеме, как мне кажется, но тем не менее дискуссия есть и она выражается в том, что категории увеличиваются", - пояснил представитель ОП.

По словам Арестовича, чтобы нормально запустить экономику, нужно свободное движение людей, товаров и услуг.

"Да и бояться, что у нас все разбегутся... Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все убегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией", - добавил эксперт .

Как заявил советник главы ОПУ, еще одна категория украинцев точно сможет уезжать за границу во время действия военного положения. В настоящее время в Украине готовится документ, который позволит морякам покидать территорию Украины, чтобы работать по контрактам в других странах.

Постоянно расширяются списки людей, которые: а) не подлежат мобилизации, б) категории, которые имеют право выезда за границу. Не скажу, что это делается легко и в нужном объеме, как мне кажется, но тем не менее дискуссия есть и она выражается в том, что категории увеличиваются. Я бы отпускал

По словам Арестовича, чтобы нормально запустить экономику, нужно свободное движение людей, товаров и услуг.

Я думаю, что неизбежно мы придем к тому, что бы в интересах соблюдения экономический связей, социальных, научных-академических, получат люди возможность и выезжать за границу, и возвращаться

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