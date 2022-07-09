Власти Запорожской области настоятельно рекомендуют жителям и жителям оккупированных территорий области выехать из нее.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Однако о массовой эвакуации речь не идет — такое решение принимает исключительно военное командование.

«Людям с оккупированных территорий мы рекомендуем уезжать. Да, многие уже выехали, где-то до трети из Мелитопольщины, Бердянщины.

Людям, которые находятся в зоне боевых действий, это значительная часть Пологовского и Васильевского районов, мы рекомендуем уезжать в обязательном порядке.

Но какие-либо действия по массовой эвакуации будут приниматься исключительно после совместного с военным командованием решения», — рассказал Старух.

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