Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.

Взрыв произошёл утром в субботу, 9 июля, на перегоне Робчик — Песчанки в восьмидесяти километрах от границы. Устройство сработало прямо перед грузовым поездом, который шёл из белорусского Гомеля в Брянск.

Взрыв повредил стёкла в кабине машиниста, однако никто в итоге не пострадал, железнодорожные пути также остались целы. После инцидента поезд направили на техосмотр в город Унеча под Брянском.

Отметим, с начала полномасштабной войны в россии резко выросло число аварий на железной дороге, а по всей стране начались поджоги военкоматов. Ответственность за эти ЧП, как сообщает The Insider, берут на себя подпольные группы, выступающие против вторжения в Украину.

Только по информации СМИ, с марта по июнь 2022 года в рф сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом география крушений вагонов переместилась на запад, а часть поездов попали в аварии рядом с военными частями.

Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.

Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.