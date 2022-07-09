Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.
Взрыв произошёл утром в субботу, 9 июля, на перегоне Робчик — Песчанки в восьмидесяти километрах от границы. Устройство сработало прямо перед грузовым поездом, который шёл из белорусского Гомеля в Брянск.
Взрыв повредил стёкла в кабине машиниста, однако никто в итоге не пострадал, железнодорожные пути также остались целы. После инцидента поезд направили на техосмотр в город Унеча под Брянском.
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Отметим, с начала полномасштабной войны в россии резко выросло число аварий на железной дороге, а по всей стране начались поджоги военкоматов. Ответственность за эти ЧП, как сообщает The Insider, берут на себя подпольные группы, выступающие против вторжения в Украину.
Только по информации СМИ, с марта по июнь 2022 года в рф сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом география крушений вагонов переместилась на запад, а часть поездов попали в аварии рядом с военными частями.
Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.
Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.