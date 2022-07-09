Очевидцы публикуют зрелищные кадры с места взрыва на газовой заправке в Ульяновской области рф.

Огненное ЧП произошло днем в субботу, 9 июля, в селе Кузоватово Ульяновской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Инцидент произошёл при перекачке топлива: газовоз сначала загорелся, а после взорвался, огонь перекинулся на здание. Сейчас открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. Водитель и оператор заправочной станции с ожогами рук доставлены в больницу.

Также ранее в Брянской области рф перед грузовым поездом сработало «неизвестное взрывное устройство». Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.

Взрыв произошел утром в субботу, 9 июля, на перегоне Робчик — Песчанки в восьмидесяти километрах от границы. Устройство сработало прямо перед грузовым поездом, следовавшим из белорусского Гомеля в Брянск.

Взрыв повредил оконные стекла в кабине машиниста, однако никто в результате не пострадал, железнодорожные пути также остались целыми. После инцидента поезд направили на техосмотр в город Унеча под Брянском.

Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.

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