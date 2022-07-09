Огненное ЧП произошло днем в субботу, 9 июля, в селе Кузоватово Ульяновской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Инцидент произошёл при перекачке топлива: газовоз сначала загорелся, а после взорвался, огонь перекинулся на здание. Сейчас открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров.
По предварительным данным, есть двое пострадавших. Водитель и оператор заправочной станции с ожогами рук доставлены в больницу.
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Также ранее в Брянской области рф перед грузовым поездом сработало «неизвестное взрывное устройство». Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.
Взрыв произошел утром в субботу, 9 июля, на перегоне Робчик — Песчанки в восьмидесяти километрах от границы. Устройство сработало прямо перед грузовым поездом, следовавшим из белорусского Гомеля в Брянск.
Взрыв повредил оконные стекла в кабине машиниста, однако никто в результате не пострадал, железнодорожные пути также остались целыми. После инцидента поезд направили на техосмотр в город Унеча под Брянском.
Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.
Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.