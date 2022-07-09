Мэр Тбилиси и экс-футболист киевского Динамо Каха Каладзе считает, что если Грузия начнет войну с россией, то страны не останется.

Его слова приводит Newsgeorgia.ge.

«В первую очередь – война не начнется. В Грузии будет мир и спокойствие. Это заказ грузинского народа и мы сделаем все, чтобы интересы народа — безопасность нашей страны, были выдвинуты на первый план.

Если страна начнет войну, то не то что статус, у нас и страны не останется».

Также Каладзе считает, что правительство Грузии должно сделать все, чтобы в стране был мир.

«Это будет очень большая проблема. Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, то всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизни многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее.

Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир», — говорит он.

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