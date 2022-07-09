В Верховной Раде создают Временную следственную комиссию (ВСК) для проверки фактов и причин пребывания за пределами Украины народных депутатов, выехавших из страны после полномасштабного вторжения в РФ.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

«Сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, не выполняющие свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента», — объяснил спикер инициативу.

По его словам, в настоящее время парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых они являются, не выплачивается зарплата, поскольку «они не выполняют свои функции как народные депутаты». Это же, по его словам, касается их помощников.

Также Стефанчук напомнил о существовании депутатов, в отношении которых открыты уголовные производства и были отозваны с должностей в комитетах. Речь идет прежде всего о нардепах-предателях Викторе Медведчуке и Александре Ковалеве.

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