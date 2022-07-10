В ночь на воскресенье, 10 июля, российские войска запустили из Белгорода в направлении Харькова сначала пять ракет, а затем еще четыре.

Но большинство ракет не долетело до территории Украины и упало на территории Белгородской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, из первых пяти запусков, зафиксированных после полуночи, три ракеты, вероятно, упали в Красном Хуторе Белгородской области, попав в состав с боеприпасами. Местные сообщают о взрывах со стороны пограничной деревни и публикуют кадры яркого зарева в небе.

По словам очевидцев, вспыхнул пожар и, вероятно, детонируют снаряды. Также в районе Красного Хутора была замечена вражеская авиация.

Через 3,5 часа враг запустил еще четыре ракеты в сторону Харькова, но две из них снова упали при запуске.

"Фиксируем какое-то слишком большое количество падений при запуске за период последней недели", - жалуются россияне.

Эти две ракеты упали в поле за населенным пунктом и взорвались на земле.

Но некоторые из ракет, к сожалению, достигли целей. В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что с территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

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