Но большинство ракет не долетело до территории Украины и упало на территории Белгородской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Так, из первых пяти запусков, зафиксированных после полуночи, три ракеты, вероятно, упали в Красном Хуторе Белгородской области, попав в состав с боеприпасами. Местные сообщают о взрывах со стороны пограничной деревни и публикуют кадры яркого зарева в небе.
По словам очевидцев, вспыхнул пожар и, вероятно, детонируют снаряды. Также в районе Красного Хутора была замечена вражеская авиация.
Через 3,5 часа враг запустил еще четыре ракеты в сторону Харькова, но две из них снова упали при запуске.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Сроки окончания войны: в Офисе президента согласились с прогнозами украинской разведки
"Его ребенка больше нет": количество жертв обстрела Кривого Рога растет, появились подробности трагедии
Кароль в платье с огромной бабочкой пленила роковым образом: "Твои грехи"
"Невероятный скандал": актрисы "Дизель шоу" устроили разбор полетов прямо на сцене, видео
"Фиксируем какое-то слишком большое количество падений при запуске за период последней недели", - жалуются россияне.
Эти две ракеты упали в поле за населенным пунктом и взорвались на земле.
Но некоторые из ракет, к сожалению, достигли целей. В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили, что с территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".
Напомним, в Днепропетровской области поймали коварного предателя.
Также сообщалось, что в СБУ назвали кремлевских прихвостней, которых рф собиралась привести к власти в Украине .
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ.