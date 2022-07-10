Россия хочет присоединить три области на севере Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев это осознает, поэтому всячески пытается отдалиться от руководства Кремля.

Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью "24 каналу".

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Токаев решил избавиться от политической и экономической зависимости от страны-агрессора.

По словам эксперта, Кремль еще после развала СССР поддерживает любые попытки сепаратизма в Казахстане, были случаи уличных столкновений между русским и казахским населением. Лисянский напомнил, что также на территории азиатского государства пытались образовать "Уральскую народную республику" и русскую автономию в составе Казахстана.

"Россия мечтает, чтобы три области на севере Казахстана отошли к ней. Казахи об этом знают, и Токаев об этом знает, поэтому ведет такую политику", – отметил эксперт.

После вторжения РФ в Украину в 2014 году власть Казахстана ужесточила уголовную ответственность за сепаратизм. Лисянский считает, что уже тогда в Казахстане осознавали, что однажды оккупанты попытаются зайти и на их территории.

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