Россия хочет присоединить три области на севере Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев это осознает, поэтому всячески пытается отдалиться от руководства Кремля.
Такое мнение выразил директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью "24 каналу".
Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Токаев решил избавиться от политической и экономической зависимости от страны-агрессора.
По словам эксперта, Кремль еще после развала СССР поддерживает любые попытки сепаратизма в Казахстане, были случаи уличных столкновений между русским и казахским населением. Лисянский напомнил, что также на территории азиатского государства пытались образовать "Уральскую народную республику" и русскую автономию в составе Казахстана.
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"Россия мечтает, чтобы три области на севере Казахстана отошли к ней. Казахи об этом знают, и Токаев об этом знает, поэтому ведет такую политику", – отметил эксперт.
После вторжения РФ в Украину в 2014 году власть Казахстана ужесточила уголовную ответственность за сепаратизм. Лисянский считает, что уже тогда в Казахстане осознавали, что однажды оккупанты попытаются зайти и на их территории.
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