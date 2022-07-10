Людмила с 9-летней племянницей Алисой приехали в Днепр в начале апреля.

Как передает Громадське радіо , в родном Мариуполе они оставались, пока не сгорел дом, где прятались от обстрелов вместе со знакомыми. Длинную дорогую девочка помнит в подробностях.

«Нас было 9 человек, мы все сели в машину Люды. Кто-то сидел, кто-то лежал. Мы уехали в Бердянск, там были очень большие пробки», – рассказывает девочка.

Сначала Бердянск, потом Запорожье, и наконец Днепр. Поездка заняла целых 2 недели. Отец Алисы – военнослужащий, защищает нашу страну с первых дней полномасштабного наступления. Мать же девочки решила не выезжать – приняла сторону россии.

Никаких документов племянницы с собой не было, говорит Людмила. Пришлось их восстанавливать уже в Днепре.

«Сразу встали на учет — служба по делам детей, ВПЛ, все оформили документы. Брат имел возможность приехать к нам, в этот момент мы сделали доверенность на Алису. То есть, на представление ее интересов. И уже занялись документами, оформили все, оформили в школу — она окончила школу», — рассказывает Людмила.

Напомним, Новый запрет вводится с понедельника в Одессе и области: ожидают немалые штрафы.

Как сообщала Politeka, В Днепре у ребенка вымогали 35 тысяч гривен: "требовали оплатить несуществующий долг".

Также Politeka писала, что "Мы рекомендуем уезжать": власти одной из областей Украины обратились к жителям.