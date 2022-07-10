Пользуясь тяжелым экономическим положением пенсионеров, оказавшихся на временно захвативших враг территориях, оккупанты активно склоняют их к сотрудничеству с помощью финансовых подачек — в частности, пенсий.

Какие последствия могут ожидать такого решения, рассказала «Радио Свобода» адвокат Анна Рассамахина.

По ее словам, законодательство Украины не имеет специальных норм, которые повлекли бы ответственность за получение «российских пенсий». Тем более что на такой шаг пенсионеров может толкнуть тотальное безденежье и желание просто выжить.

При этом Рассамахина уточняет, что все жители оккупированных территорий, которые смогут добраться до безопасного места, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины за возобновлением выплат из государственного бюджета Украины.

Для этого, отмечает юрист, нужно пройти дополнительную идентификацию с помощью документов в выбранном местном отделении ПФ. Это можно сделать как пенсионерам, которые уже получали выплаты, так и тем, кто только вышел на пенсию.

Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.