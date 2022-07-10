В Ровно мать оставила ребенка и уехала на отдых.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
"Я очень люблю малинку, а сегодня ела только сухую вермишель и овсянку и очень хочу есть", - такие слова вчера вечером говорила 7-летняя девочка полицейским Ровно.
Патрульных вызвали к ребенку на улицу Киевскую, сообщив, что его мать уехала на отдых, а о дочери не вспоминает. Заявитель сообщил, что женщина может быть пьяной.
Сотрудники полиции установили личность матери и место, где она находилась. 25-летняя женщина находилась в селе Большой Житин. Проверка на алкотестере показала в ее организме 3.22 промилле.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"За все поплатится!": Андрей Данилко поделился трагическим известием и показал кадры с места ЧП
Ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов: "Какое-то слишком большое..."
Солистка Go-A Павленко впечатлила видом в Италии: "Куда украинку не пусти, повсюду подсолнухи найдет"
"Холостячка" Огневич неожиданно высказалась о таких, как Полякова и Кароль: "Дали нам отдохнуть"
Полиция связалась с отцом ребенка. Тот сказал, что пока не в городе, а дочь попросил передать крестившей ее сестре. Полицейские отдали ей ребенка.
А также купили девочке малины, и всего, что она захотела поесть.
Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.
Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.