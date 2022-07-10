В Ровно мать оставила ребенка и уехала на отдых.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

"Я очень люблю малинку, а сегодня ела только сухую вермишель и овсянку и очень хочу есть", - такие слова вчера вечером говорила 7-летняя девочка полицейским Ровно.

Патрульных вызвали к ребенку на улицу Киевскую, сообщив, что его мать уехала на отдых, а о дочери не вспоминает. Заявитель сообщил, что женщина может быть пьяной.

Сотрудники полиции установили личность матери и место, где она находилась. 25-летняя женщина находилась в селе Большой Житин. Проверка на алкотестере показала в ее организме 3.22 промилле.

Полиция связалась с отцом ребенка. Тот сказал, что пока не в городе, а дочь попросил передать крестившей ее сестре. Полицейские отдали ей ребенка.

А также купили девочке малины, и всего, что она захотела поесть.

Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.